Nieuwe Spider-Man passeert binnen zes dagen grens van 1 miljard

De nieuwe Spider-Man-film Brand New Day heeft wereldwijd binnen zes dagen meer dan een miljard dollar opgebracht. De enige film die er korter over deed om deze mijlpaal te bereiken, was de Marvel-film Avengers Endgame uit 2019, die binnen vijf dagen de miljard dollar passeerde.

Spider-Man brak afgelopen weekend wel nipt het record voor het beste Amerikaanse openingsweekend. Daar bracht de film in de eerste dagen 360 miljoen dollar op, 3 miljoen dollar méér dan Endgame. Analisten durven niet te voorspellen of Spider-Man ook het weekrecord gaat breken. Ook dit staat op naam van Endgame, die in 2019 in de eerste zeven dagen 1,22 miljard opbracht.

In Brand New Day moet Spider-Man leren leven in een wereld waarin zijn vrienden niet meer weten wie hij is. Dit is het gevolg van een keuze die de spinnenman in de vorige film moest maken om de wereld te redden. Het is de laatste film van producent Marvel voor de release van de nieuwe Avengers-film Doomsday, die in december uitkomt. In deze film komen vrijwel alle bestaande personages uit het Marvel-universum samen om de gemene Dr Doom te verslaan.