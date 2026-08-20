Nieuwe spinoff van Sons of Anarchy op komst

Er komt een nieuwe spinoff van de televisieserie Sons of Anarchy, meldt The Hollywood Reporter. In de serie Legends keert de originele cast van het drama over een motorclub weer terug. Charlie Hunnam, die een hoofdrol speelt, zal de serie ook produceren.

In Legends komt de cast van Sons of Anarchy na meer dan tien jaar weer samen op een fanconventie. Daar "vervaagt de grens tussen werkelijkheid en fictie", aldus de officiële beschrijving. "Het broederschap krijgt te maken met een bedreiging die gevaarlijker is dan alles wat ze in de serie hebben doorstaan", luidt de beschrijving verder.

Naast Hunnam keren ook Ron Perlman, Katey Sagal, Maggie Siff, Mark Boone Junior, Tommy Flanagan, Kim Coates en Theo Rossi terug. Meer castleden worden later bekendgemaakt.

Het misdaaddrama Sons of Anarchy werd oorspronkelijk van 2008 tot 2014 uitgezonden en was voor netwerk FX een groot succes. De serie draaide om een motorclub. Hunnam speelde de hoofdrol van Jax. In 2018 kwam er al een andere spinoff, Mayans M.C., die tot 2023 werd uitgezonden.