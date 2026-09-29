Nieuwe The Last of Us-projecten in ontwikkeling

Game-ontwikkelaar Naughty Dog werkt aan twee nieuwe projecten in het The Last of Us-universum. Dat schrijft bedenker Neil Druckmann in een blog op de website van de gamestudio.

"We hebben een paar zeer spannende nieuwe projecten in een heel pril stadium, dus veel kunnen we er op dit moment nog niet over zeggen", aldus Druckmann. "Wel kan ik vertellen dat beide projecten de canon van The Last of Us zullen uitbreiden voorbij Part I en Part II." Druckmann benadrukt dat de wereld van The Last of Us veel voor Naughty Dog betekent. "En we keren er alleen naar terug als we iets zinvols te vertellen hebben. We geloven dat deze verhalen het waard zijn om verteld te worden."

Het postapocalyptische The Last of Us speelt zich af in een Verenigde Staten waar zombieachtige wezens huishouden. De eerste game verscheen in 2013 en werd lovend ontvangen. In 2020 werd Part II gelanceerd.

Beide games werden later door HBO verfilmd. De streamingdienst werkt momenteel aan een derde seizoen.