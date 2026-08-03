Leen Vandersteen, de oudste dochter van Suske en Wiske-bedenker Willy Vandersteen, wordt in het nieuwste stripalbum van de twee op een speciale manier geëerd. De Belgische, die vorig jaar op 86-jarige leeftijd overleed, gold als inspiratiebron voor het personage Wiske en gaf twintig jaar lang leiding aan de tekenaars, scenaristen en productiemedewerkers van de studio, aldus de VRT.

In het nieuwste stripalbum Suske en Wiske en Het laatste lint, dat deze week verschijnt, speelt Vandersteen een belangrijke rol. "Ze wordt meegesleurd in een doldwaas avontuur, een beetje tot haar eigen verbazing", zegt haar zoon Tom Wilequet tegen de VRT bij de aankondiging van het nieuwe stripboek. "Dit is een heel bijzonder album in de reeks. Het krijgt zeker een ereplaats bij ons thuis."

"Het is een manier om haar te bedanken. Een tastbaar afscheid van Leen en van wat 'ons moeke' voor ons allemaal betekend heeft. Zonder Leen Vandersteen was er geen Suske en Wiske", stelt hoofdscenarist Peter Van Gucht over het eerbetoon aan Vandersteen. Hoewel het niet de eerste keer is dat Leen Vandersteen haar opwachting maakt in de verhalen van het duo, is haar optreden in het nieuwste album wel bijzonder. "Het is een eerbetoon aan de rol die ze in de studio heeft gespeeld, en die was niet onbelangrijk."