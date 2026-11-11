Jeroen Wollaars valt op mannen en op vrouwen. Dat vertelde de Nieuwsuur-presentator woensdagavond in het programma Boerderij Van Dorst. Hij deed de bekentenis tijdens een gesprek met Van Dorst en Adelheid Roosen, met wie hij te gast was op de boerderij.

"Dat heet dan biseksueel", zegt Wollaars. "Het heeft heel lang geduurd voordat ik snapte dat dat überhaupt een term was. Het heeft me heel lang verward. Vroeger werd er dan gezegd: je bent homo. Maar ik dacht altijd: dat is niet zo, want ik word erg verliefd op vrouwen, en vind vrouwen ook aantrekkelijk. Maar mannen óók."

De journalist zegt dat hij de biseksuele gevoelens "in golven" ervaart. "Soms gaat de aantrekkingskracht de ene kant op, soms de andere kant op. En soms loopt het ook parallel."

In balans

Wollaars heeft vijf jaar een relatie met presentatrice Janine Abbring. "Het is onderdeel van wie ik ben, en dus ook onderdeel van onze relatie", bevestigde Wollaars na een vraag van Van Dorst of hij zijn gevoelens voor mannen in deze relatie in de ijskast heeft gezet. "Ik hoef dat niet te missen." Adelheid Roosen was zichtbaar ontroerd door de bekentenis van Wollaars. "Ik vind het ontroerend, als je dit zo met z'n tweeën kan", aldus de theatermaakster. "Als je dat tot een balans kan brengen, als je samen kan ademen en zijn."

Wollaars stuurde Abbring in december 2021 een berichtje na een uitzending van Wintergasten om haar te complimenteren met het programma. Daarna raakten de twee online aan de praat. De vonk sloeg vervolgens over toen Wollaars te gast was bij een opname van De Avondshow met Arjen Lubach, waar Abbring eindredacteur van is. Zij verschenen in april 2022 voor het eerst samen op de rode loper van het Boekenbal.