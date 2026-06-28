Noah Kahan vraagt concertgangers om gewoon naar de wc te gaan

De Amerikaanse zanger Noah Kahan heeft een opmerkelijke oproep gedaan. "Als je tijdens een show moet poepen, ga alsjeblieft gewoon naar de wc", schreef de artiest in een bericht op X. "Jullie moeten begrijpen dat ergens een medewerker rondloopt met een levenloze blik na het afhandelen van die situatie."

De singer-songwriter leek daarmee in te haken op een video die online circuleert van zijn show van vrijdag in Philadelphia. Op de beelden zijn bruine vegen bij de stoelen te zien.

Noah Kahan is momenteel bezig aan een tournee in het kader van zijn album The Great Divide. De zanger komt ook naar Nederland, op 1 en 2 december treedt hij op in de Ziggo Dome in Amsterdam.