Noah Schnapp staat volgende maand voor het eerst in zijn carrière op het toneel. De Amerikaanse acteur, onder meer bekend van zijn rol als Will Byers in de hitserie Stranger Things, maakt zijn theaterdebuut met de voorstelling Affluenza in Londen. Dat meldt het vakblad Variety.

"Ik ben ontzettend blij dat ik mijn toneeldebuut in Londen mag maken met Affluenza", laat Schnapp weten in een verklaring. Ook zegt de acteur, zonder te veel te willen verklappen, twee heel verschillende rollen te gaan spelen. "Het is een verhaal dat het publiek zeker aan het denken en praten zal zetten."

Het toneelstuk werd geschreven en geregisseerd door Andy Sandberg. Het verhaal speelt zich af in The Hamptons bij New York en draait om morele verantwoordelijkheid, nalatenschap en het Amerikaanse rechtssysteem. De voorstelling gaat op 26 september in première en is tot en met 21 november te zien in de Britse hoofdstad.