Noah Wyle neemt gewonnen Emmy's mee naar set The Pitt

Noah Wyle heeft de gewonnen Emmy Awards meegenomen naar de set van ziekenhuisdrama The Pitt. De cast en crew van The Pitt vierden hun Emmy-winst met speeches op de ziekenhuisset van de serie, is te zien in een Instagram-bericht van Warner Bros.

Hoofdrolspeler en uitvoerend producent Wyle en showrunner R. Scott Gemmill spraken de mensen op de set toe, nadat alle Emmy's uitgestald werden op de ziekenhuisbalie. "We zouden dit alles niet bereiken zonder ieders bijdrage", sprak Gemmill, terwijl hij naar de beeldjes gebaarde. "Iedereen levert een waardevolle bijdrage."

Ook Wyle benadrukte de "gezamenlijke prestatie". "Trofeeën zijn leuk, maar kijk naar elkaar en kijk naar wat we elke dag weer naar deze set en deze plek meebrengen", zei hij tegen de cast en crew. Het derde seizoen van de serie is nu in de maak. De serie gaat over het personeel van de spoedeisende hulp in het fictieve Pittsburgh Trauma Medical Center. De hele serie beslaat een dienst van vijftien uur, waarbij elke aflevering een uur real-time van die dienst laat zien.

The Pitt was 25 keer genomineerd bij de belangrijke televisieprijzen in de Verenigde Staten en won zes beeldjes. De serie prolongeerde haar Emmy-titel als beste dramaserie. Een week geleden won de Nederlandse grimeur Arjen Tuiten al een Emmy Award voor zijn werk aan een aflevering van de hitserie voor beste Prosthetic Make-up.