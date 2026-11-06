De Netflix-serie Nobody Wants This krijgt een vierde seizoen. Dat heeft de streamingdienst vrijdag bekendgemaakt. Het nieuws volgt ruim twee weken na de release van het derde seizoen van de serie met Kristen Bell en Adam Brody.

De romantische komedieserie richt zich op de relatie tussen Joanne (Bell), een ongelovige podcastmaker, en Noah (Brody), een rabbijn. In het derde seizoen zetten de twee een volgende stap in hun relatie door te gaan samenwonen. Ook Justine Lupe, Timothy Simons, Jackie Tohn, Stephanie Faracy en Michael Hitchcock maken deel uit van de cast.

De serie is bedacht door Erin Foster, die samen met Jenni Konner en Bruce Eric Kaplan als showrunner optreedt. "We zijn ontzettend blij en enthousiast dat we nog een seizoen mogen maken van onze favoriete serie op televisie, die toevallig ook de serie is waar we zelf aan werken", laten de makers weten in een verklaring.

Het eerste seizoen van Nobody Wants This verscheen in 2024. Zowel Bell als Brody ontvingen voor hun rollen een Golden Globe-nominatie.