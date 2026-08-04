Het is nog altijd onduidelijk wanneer Martijn van Eijzeren, beter bekend onder de artiestennamen Stuntkabouter en Stuntje, terug naar Nederland kan. De acteur en influencer zit na betrokkenheid bij een dodelijk ongeval al zo'n twee maanden in Frankrijk.

De manager van Van Eijzeren zegt dinsdag dat er niets veranderd is aan de situatie van Van Eijzeren. Vanwege geheimhoudingsplicht rondom het onderzoek naar het ongeval kan ze verder geen details geven. De Franse advocaat van Van Eijzeren verwachtte twee weken geleden nog dat de acteur "zeer binnenkort" toestemming zou krijgen om Frankrijk te verlaten.

Het ongeluk gebeurde begin juni, toen Van Eijzeren samen met filmmaker Ilya Vierhout, een van zijn beste vrienden, terugreed naar Nederland na het bezoeken van het filmfestival van Cannes. Vierhout kwam bij het ongeluk om het leven. Wat er precies is gebeurd, is nog steeds onduidelijk. Van Eijzeren wordt niet als verdachte beschouwd, maar moet in Frankrijk blijven om ter beschikking te blijven van de Franse justitie.

Het onderzoek naar het ongeluk verloopt volgens de advocaat "uiterst traag" omdat de Franse rechtbanken sinds half juli gesloten zijn vanwege zomerreces.