NOS en KNMI krijgen geen bedreigingen voor rode weerkaarten

De NOS en het KNMI hebben nog geen bedreigingen ontvangen van klimaatsceptici die boos werden van weerkaarten die te rood gekleurd zouden zijn vanwege de hoge temperaturen. Dat laten zij woensdag desgevraagd aan het ANP weten. De weerdienst van de Franse zender BFMTV ontving de afgelopen dagen tientallen boze berichten van klimaatsceptici die de weerdeskundigen verweten hiermee paniek te zaaien.

"We krijgen af en toe wel eens kritische reacties via sociale media", meldt een woordvoerder van het KNMI. "Maar die gingen niet specifiek over de rode kaarten. En het gaat niet om doodsbedreigingen, gelukkig." De zegsvrouw voegt eraan toe dat de negatieve en dreigende geluiden altijd op X worden geuit, en niet via andere sociale platforms.

De NOS zegt nog geen boze reacties te hebben ontvangen over de weerkaarten die bij hoge temperaturen rood gekleurd zijn. De Franse zender BFMTV heeft overigens laten weten de kleurcodes niet te wijzigen na alle dreigementen. "Het bieden van informatie met nauwkeurigheid blijft essentieel, vooral op deze gebieden", stelt een woordvoerder. Hij waarschuwt klagers vast dat de weerkaarten de komende weken vanwege de hoge temperaturen in de zomer nog wel vaker rood zullen zijn.