Nothing But Thieves heeft problemen met geluid bij livestream

Nothing But Thieves heeft zaterdag bij het eerste van drie optredens op een dag problemen gehad met de livestream. Tijdens de show in TivoliVredenburg in Utrecht klonk het geluid van de uitzending volgens de Britse rockband op sommige momenten sterk gecomprimeerd. De groep laat op Instagram weten aan een oplossing te werken.

"De eerste show zit erop. Natuurlijk nu al chaos", schrijft de band na het optreden, dat om 11.00 uur begon. "Het goede nieuws is dat we goed speelden, het slechte nieuws is dat we hoorden dat het geluid op de livestream soms enorm gecomprimeerd was. Dus jullie zullen ons maar op ons woord moeten geloven. Maak je geen zorgen, we zijn daar nu mee bezig en laten je weten wat er aan de hand is."

De show in Utrecht was de eerste van drie optredens die Nothing But Thieves zaterdag in drie verschillende landen geeft. Later op de dag speelt de band in Brussel en Londen. Fans die geen kaartje hebben voor de concerten kunnen de optredens via een livestream volgen.