De hoofdredacteur van de onafhankelijke Russische krant Novaja Gazeta is aangehouden. Het dagblad meldt dat Sergej Sokolov is meegenomen voor verhoor nadat zijn huis was doorzocht.

Sokolov was rond het middaguur plots niet meer bereikbaar, terwijl hij een redactievergadering moest voorzitten. Er zou een advocaat op pad zijn gestuurd om hem bij te staan.

Novaja Gazeta bestaat sinds 1993 en staat bekend om haar onderzoeksjournalistiek. Oprichter Dmitri Moeratov won enkele jaren geleden de Nobelprijs voor de Vrede. De krant botst vaker met de autoriteiten en kreeg het label "buitenlandse agent", wat beperkingen met zich meebrengt. In april was er een inval bij kantoren van het medium in Moskou.

De Russische autoriteiten hebben hun greep op de media verstevigd sinds het begin van de oorlog in 2022. Journalisten die onafhankelijk willen blijven, werken in sommige gevallen vanuit het buitenland.