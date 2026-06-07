Het programma Sint & De Leeuw van Omroep MAX zal dit jaar in december gewoon te zien zijn. Dat laat een woordvoerder van de NPO zondag weten aan het ANP. De NPO reageert hiermee op een eigen NPO-rapport dat deze week online werd gezet. Hierin werd gesuggereerd dat het programma geschrapt wordt omdat het "in twee opeenvolgende jaren niet door de toets heen komt" van de beleidslijn amusement.

Omroep MAX zei zondag "verrast" te zijn over dit nieuws en wil in overleg met de NPO over de toekomst van het programma. "De tekst uit de Terugblik 2025 over Sint & De Leeuw is niet hoe wij over de voortgang van individuele programma's willen communiceren, zeker niet richting betrokken makers", stelt een woordvoerder van de NPO.

We zoeken dit intern verder uit." De zegsvrouw kan echter niet toezeggen dat het programma na 2026 nog te zien zal zijn.

Omroep MAX is niet van plan het programma te laten schrappen door de NPO. "Sint & De Leeuw is al jarenlang een door de kijker zeer gewaardeerde traditie die bovendien in afgelopen december meer dan 1,4 miljoen kijkers had en we graag willen behouden", meldt een woordvoerder namens omroepbaas Jan Slagter.

In Sint & De Leeuw ontvangt presentator Paul de Leeuw jaarlijks Sinterklaas op pakjesavond. Samen vervullen zij bijzondere wensen van kijkers.