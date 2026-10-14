De NPO "is en blijft met alle partijen in gesprek". Dat stelt een woordvoerder als reactie op de brandbrief van ruim vierhonderd NPO-medewerkers die zich boos maken over het besluit om toch aan het Eurovisie Songfestival mee te doen. De NPO laat weten op dit moment verder geen toelichting over de kwestie te geven. 3FM-presentator Mandy Emadi laat namens de ondertekenaars weten nog geen reactie van de NPO te hebben gehad.

In de brief, die eerder deze week werd gestuurd, hekelen de medewerkers het besluit om mee te doen aan het muziekevenement om de deelname van Israël. Ze schrijven dat zij "niet kunnen aanvaarden dat de wens om aan een entertainmentprogramma deel te nemen zwaarder weegt dan de talloze levens van mensen die worden vermoord". Ook willen de medewerkers weten hoe de besluitvorming tot stand is gekomen.

Ook het College van Omroepen liet woensdag aan het ANP weten nog geen reactie of uitleg van de NPO te hebben ontvangen. De ledenomroepen meldden eind september geen mensen af te vaardigen voor het songfestivalteam dat de NPO zei te willen samenstellen voor de deelname.

Geen duidelijkheid

De omroepen willen graag duidelijkheid over "de besluitvorming, de financiering en de organisatie" van de Nederlandse deelname die de NPO voor ogen heeft. De NPO wil woensdag geen antwoord geven op de vraag van het ANP of zich al veel deskundigen hebben gemeld voor het team dat de deelname zou moeten vormgeven.

De NPO besloot dat Nederland toch meedoet aan het Eurovisie Songfestival, ondanks het eerdere besluit van de AVROTROS om zich terug te trekken vanwege de veel bekritiseerde deelname van Israël. De NPO stelde bij de bekendmaking dat deelname van Nederland kan bijdragen aan "verbinding".

Het Commissariaat voor de Media heeft woensdag desgevraagd laten weten geen rol te spelen in de discussie. Een woordvoerder van mediaminister Rianne Letschert zei op vragen dat het besluit over deelname "aan de omroepen en de NPO is". PRO heeft inmiddels Kamervragen gesteld over de besluitvorming en de deelname van Nederland.