NPO gaat met buitenlandse omroepen samenwerken aan kinderseries

De NPO gaat samenwerken met vier Europese omroepen om nieuwe "sterke eigentijdse fictieseries voor kinderen vanaf 7 jaar" te ontwikkelen. Dat heeft NPO Zapp dinsdag bekendgemaakt.

Aan het initiatief genaamd The Northern Star Project werken naast de NPO ook de Britse omroep BBC, de Deense omroep DR, de Noorse omroep NRK en de Belgische omroep VRT mee. Volgens de NPO biedt het project kansen voor Nederlandse makers die door de samenwerking hun werk in verschillende landen kunnen uitbrengen.

De AVROTROS is vanuit Nederland betrokken bij de productie van de eerste Nederlandse serie die hieruit voortkomt. Volgens de NPO worden in juli meer details bekendgemaakt tijdens de Children's Media Conference.

"Elke partner in deze samenwerking zet zich in om de allerbeste fictieseries voor kinderen te leveren. Door de krachten te bundelen combineren we onze expertise om een nog hoger kwaliteitsniveau te bieden, terwijl we kinderen ook verhalen en perspectieven uit heel Europa laten zien", aldus Robert Fortuijn, manager van NPO Zapp.