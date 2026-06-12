NPO kon nieuw programma Wolven zonder Disney niet betalen

De vrijdag aangekondigde samenwerking tussen de NPO en Disney+ voor het nieuwe programma Wolven is voor de publieke omroep een fijne manier om kosten te delen. Maar het project is geen direct gevolg van de lopende bezuinigingen in Hilversum, licht een woordvoerder van de NPO toe.

"Zo'n grote productie als Wolven kunnen wij als NPO alleen niet betalen", aldus de zegsvrouw. "Dan is het fijn om op deze manier samen te kunnen werken."

Disney is de eerste met wie de NPO een grote samenwerking aangaat. De NPO heeft eerder al de wens uitgesproken om meer te doen met commerciële partijen en het project met Disney smaakt naar meer. Dat hoeft niet alleen om grote buitenlandse streamers te gaan, maar kan ook Talpa of Videoland zijn. "Ook daar staat de deur open", aldus de woordvoerder.

Vertraging

Voor Wolven kiezen NPO en Disney er bewust voor om gelijktijdig uit te zenden en niet met vertraging, zoals Talpa en RTL bijvoorbeeld eerder afspraken met de populaire serie Gooische Vrouwen. "Dat werkt voor een serie natuurlijk goed maar bij een spelshow als Wolven, waarin je veel spoilers creëert, is dat lastiger."

Buitenlandse gebruikers van Disney+ kunnen overigens niet meekijken met Wolven, dat vanaf eind augustus online komt. Het programma is alleen in Nederland te zien.