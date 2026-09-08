Ilse DeLange is bereid om de NPO te helpen met het Eurovisie Songfestival, mocht daar behoefte aan zijn. "Ze hebben mijn nummer, dus ze mogen altijd bellen", zei de zangeres dinsdag in RTL Boulevard.

In het programma herhaalde DeLange ook dat ze ervoor openstaat om ooit zelf weer mee te doen. "Ik zeg altijd: zeg nooit nooit, dus dat zeg ik nu ook weer", lachte ze.

Voor de NPO, die momenteel nog moet beslissen of ze naar het songfestival willen, kan DeLange van waarde zijn, denkt ze. "Ik heb geen idee hoe dat allemaal werkt achter de schermen en wat daar allemaal voor nodig is, maar ik weet wel veel van het artistiek inhoudelijke en het proces daarin."

DeLange deed in 2014 als onderdeel van The Common Linnets mee aan het songfestival en werd destijds tweede. In 2019 begeleidde ze Duncan Laurence in Tel Aviv. Hij won het evenement met het nummer Arcade.