De doorontwikkeling van NPO Start heeft de volle aandacht van de NPO. Dat verzekert een woordvoerder nadat Peter Pannekoek donderdag zijn ongenoegen over de streamingdienst van de publieke omroep uitte op het Gouden Televizier-Ring Gala.

"Peter heeft gisteravond het Gouden Televizier Gala samen met Jan weer op fantastische, eigen wijze gepresenteerd, waarbij hij flink wat mensen en onderwerpen op de hak neemt", reageert de NPO. "In dat licht kijken we ook naar de aandacht die hij aan NPO Start gaf: dat het platform op het hoofdpodium wordt geroast, is wat ons betreft een hele eer. Uiteraard heeft de doorontwikkeling van NPO Start onze volle aandacht: daarin worden veel stappen gezet."

Pannekoek riep de NPO, vlak voor de categorie onlinevideoserie aan bod kwam, op om NPO Start aan te pakken. "Ik zeg dit echt uit liefde: als je wilt overleven begin dan met het verbeteren van NPO Start", wat de cabaretier een luid gejuich opleverde in de zaal. Pannekoek stelde onder meer dat de zoekfunctie nooit werkt en te veel cookies en advertenties voorgeschoteld krijgt. Volgens hem gaan daardoor veel meer mensen eerder naar NLZIET om iets terug te kijken.