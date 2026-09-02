De NPO waardeert het aanbod van Talpa Network om mogelijk mee te helpen met een eventuele Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival van volgend jaar. "We danken de collega's van Talpa voor het aanbod en meedenken", laat een woordvoerder weten nadat Talpa-videodirecteur Frans Klein eerder woensdag kenbaar had gemaakt dat het bedrijf van John de Mol klaarstaat voor ondersteuning.

Het zou niet de eerste keer zijn dat Talpa te hulp schiet. In 2012 werd De Mol aangetrokken als producent van het Nationaal Songfestival. Dat was ook direct de laatste editie: sindsdien werden alle Nederlandse inzendingen intern gekozen.

In 2012 stapte De Mol in, nadat de 3JS een jaar eerder op het Eurovisie Songfestival in de onderste regionen eindigde. Op het Nationaal Songfestival kwamen verschillende pupillen uit zijn talentenshow The Voice of Holland in actie. Het ging om onder anderen Raffaëla Paton, Ivan Peroti en Pearl Jozefzoon. Uiteindelijk ging Joan Franka er met de winst vandoor. Toen Anouk in 2013 naar het songfestival wilde, kwam er geen nationale voorronde meer.

Warm hart

Klein zei woensdag dat Talpa het songfestival "een warm hart" toedraagt en graag de NPO wil helpen als daar behoefte aan is. De publieke omroep moet nog besluiten of Nederland volgend jaar meedoet.

AVROTROS gaf de organisatie vorige week terug, omdat de omroep niet mee wil doen zolang Israël van de partij is. In Nederland is alleen de NPO lid van songfestivalorganisator European Broadcasting Union (EBU) en kunnen commerciële partijen niet meedoen.