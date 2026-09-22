NPO waarschuwt voor valse e-mails over auditie jeugdserie

De NPO waarschuwt voor misleidende e-mails waarin kinderen en jongvolwassenen worden benaderd om auditie te doen voor een niet-bestaande jeugdserie, genaamd Nina's Zomer. De e-mails worden verstuurd uit naam van onder meer NPO Zapp en de Nederlandse Publieke Omroep.

Het gaat volgens de NPO om iemand die zich valselijk voordoet als medewerker van de publieke omroep. De e-mails zijn afkomstig van het domein @zappnpo.nl, maar hebben volgens de NPO niets met de publieke omroep te maken. Wie op de mail reageert, wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken.

NPO Zapp is door enkele oplettende ouders en kinderen op de hoogte gebracht van de e-mails. De NPO laat weten contact te hebben opgenomen met de politie en roept ontvangers van de e-mails op om hetzelfde te doen.