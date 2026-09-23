NPO zoekt met weg naar songfestival bewust naar 'verbinding'

De NPO heeft besloten weer naar het Eurovisie Songfestival te gaan om weer de verbinding met Europa te zoeken. Dat zegt bestuursvoorzitter Jet de Ranitz tegen het ANP over het besluit om in tegenstelling tot AVROTROS wel naar Bulgarije af te reizen.

De Ranitz erkent dat het "geen makkelijke beslissing" was. In de afgelopen weken zijn er "heel veel gesprekken" over gevoerd met songfestivalorganisator European Broadcasting Union (EBU). De NPO wilde van de omroepenkoepel horen dat er verandering nodig is. "En ons is heel duidelijk een uitgestrekte hand gegeven. Ik vond dat we die aan moesten grijpen", aldus De Ranitz, die benadrukt dat de gesprekken nog steeds lopen. "Dit is iets wat verder gaat en hier niet stopt."

De NPO kiest heel nadrukkelijk voor verbinding, stelt De Ranitz. "Voor ons was het heel erg belangrijk om terug te gaan naar de oorsprong van dit festival. Het is ooit begonnen in 1956, na de Tweede Wereldoorlog, om mensen in Europa weer bij elkaar te brengen na een hele traumatische periode. En wij constateren dat we met de wereld eigenlijk weer op zo'n punt staan dat het echt niet fijn is. Daarom vinden we die verbinding meer dan ooit nodig."

De Ranitz heeft begrip voor de beslissing van AVROTROS om het verzorgen van de songfestivalinzending terug te geven. "Ook wij worden niet blij als we naar zo'n conflict als Israël-Gaza kijken. Ons gaat het erom dat we daarvan niet wegkijken. Want er zijn heel veel plekken in de wereld waar het op dit moment niet goed gaat. Dus het gaat om de erkenning van de zorgen die mensen hebben, daar ook hun stem aan geven en vervolgens proberen toch elkaar als mensen te blijven zien en via de muziek die verbinding maken."

Of de NPO ook in de toekomst de songfestivalinzending met een onafhankelijk team zal blijven verzorgen, is nu volgens De Ranitz nog niet te zeggen. Dat moet een evaluatie uitwijzen, stelt ze. "Als we het goed kunnen vormgeven en ook de mensen hier in Nederland vinden het fijn, dan kunnen we verder. En op het moment dat er aanleiding is om daar anders over te denken, dan zien we dat op dat moment."