NTR herhaalt documentaire over Dolly Parton

De NTR herhaalt woensdagavond vanwege het overlijden van countryzangeres Dolly Parton de documentaire Dolly verenigt de Staten uit 2025. Dat maakt een woordvoerder van de omroep bekend. De Amerikaanse Parton overleed dinsdag op 80-jarige leeftijd na een korte strijd aan kanker.

De documentaire van regisseur Nicolas Maupied werd eerder dit jaar ook al uitgezonden in Het Uur van de Wolf. De film duikt in Partons levensverhaal, haar jeugd in de Smoky Mountains in Tennessee en wereldwijde faam.

De documentaire wordt uitgezonden om 22.40 uur na de uitzending van Nieuwsuur. Hierdoor schuiven de uitzendingen van Het zaad van Karbaat (VPRO) en De Nachtzoen (EO) 50 minuten op. Op NPO Start is de documentaire woensdagochtend al te zien.