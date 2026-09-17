NTR werkt aan nieuw seizoen Het verhaal van Nederland

De makers van de NTR-serie Het verhaal van Nederland werken aan een nieuw seizoen. Dat zei presentator Daan Schuurmans donderdag in de NPO 1-talkshow Eva. Meer details kon hij nog niet geven.

"We zijn wel aan het schrijven en aan het lezen", aldus Schuurmans. "Over welk thema het gaat? Dat kan ik niet zeggen, helaas."

Van Het verhaal van Nederland zijn tot dusver vier seizoenen gemaakt. De eerste reeks ging over de algemene geschiedenis van Nederland en daarna werden achtereenvolgens de Oranjes, Amsterdam en de Tweede Wereldoorlog uitgelicht.

Donderdag werd bekend dat de laatste serie, over de Tweede Wereldoorlog, kans maakt op de Televizier-Ring Impact. Andere genomineerden zijn #BOOS en Even tot hier.