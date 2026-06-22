NTR zendt BBC-interview Graham Norton met Madonna uit

De Nederlandse omroep NTR zendt op vrijdag 3 juli op NPO 3 een interview van Graham Norton met Madonna uit. De vijftig minuten durende special is opgenomen in het Koko Theater in Londen, de plek waar Madonna in 1983 haar eerste optreden in het Verenigd Koninkrijk gaf. Het interview is aankomende vrijdag al te zien bij de BBC.

Het gesprek tussen de bekende Britse presentator en de Queen of Pop vindt plaats naar aanleiding van de release van haar vijftiende studioalbum, Confessions II. Madonna blikt in het gesprek onder meer terug op het begin van haar carrière en vertelt ook over haar optreden op Coachella dit jaar, waar zij met headliner Sabrina Carpenter optrad.

"Als levenslange fan is het altijd een kick om Madonna te interviewen, maar haar ontmoeten op de dansvloer waar ze meer dan dertig jaar geleden voor het eerst optrad in Londen, voelde ontzettend bijzonder", aldus Norton. "Ze blijft een legendarisch popicoon dat nog steeds doet waar ze het beste in is: mensen de dansvloer op krijgen!"