NVJ: boetes om Ozempic zorgen voor dreigende zelfcensuur

De Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) wil samen met het genootschap van hoofdredacteuren, het persvrijheidsfonds en branche- en werkgeversorganisatie NDP in gesprek met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Aanleiding zijn boetes die door de IGJ aan diverse kranten zijn uitgedeeld om hun berichtgeving over het medicijn Ozempic. Volgens de NVJ dreigt er hierdoor zelfcensuur te ontstaan bij media.

"De onvrede en zorgen over deze boetes worden zeer breed gedeeld in de sector", zegt NVJ-secretaris Thomas Bruning. "Het is een alarmerende ontwikkeling die kan zorgen voor een 'chilling effect' in het werk van journalisten, die echt als belangrijkste doel hebben om het publiek goed te informeren. Ze voelen zich door deze serieuze boetes geremd om artikelen te schrijven, waardoor er een soort zelfcensuur dreigt te ontstaan rondom berichtgeving over geneesmiddelen."

Het FD berichtte dinsdag over forse boetes die zijn uitgedeeld aan dagbladen NRC, de Volkskrant, AD en De Telegraaf. Volgens de IGJ hebben de kranten in hun artikelen publieksreclame gemaakt voor het geneesmiddel en dat mag niet van de Geneesmiddelenwet. DPG kreeg volgens het FD een boete van 51.000 euro voor stukken in de Volkskrant en het AD. Hoe hoog de boete voor Mediahuis (uitgever van Telegraaf en NRC) is, wordt in het artikel van het FD niet vermeld.