De gebroeders Liam en Noel Gallagher zijn komend weekend niet aanwezig bij de introductie van hun band Oasis in de prestigieuze Rock & Roll Hall of Fame. Liam schrijft dinsdag op X dat het "te ver" is om voor één avond naar Los Angeles te vliegen. "Ik heb andere dingen aan mijn hoofd."

Rolling Stone meldde maandag al dat Oasis niet bij de introductieceremonie zou zijn. De broers zijn niet de eersten die die eer overslaan. Grote namen als Paul McCartney, Van Morrison en David Bowie deden dat bijvoorbeeld ook.

De Gallaghers toonden eerder al weinig interesse voor de Rock & Roll Hall of Fame. Liam stelde twee jaar geleden al eens dat het een lullige prijs was en dat fans niet op Oasis moesten stemmen. Toch kwam er afgelopen april, toen duidelijk werd dat de groep zou worden toegevoegd, een bedankje. Liam noemde het toen alsnog "een echte eer", al was het niet duidelijk of hij het meende of sarcastisch was.

Naast Oasis worden zaterdag ook Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Sade, Wu-Tang Clan, Luther Vandross, Joy Division en New Order opgenomen.