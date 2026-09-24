Oasis waarschuwt fans voor nepkaarten

Oasis heeft fans gewaarschuwd voor oplichters die nepkaarten verkopen voor de aankomende concerten. "We vragen jullie om waakzaam te blijven", deelt de Britse rockband op Instagram. Volgend jaar geven de Gallagher-broers 38 liveshows in Europa en de Verenigde Staten, waaronder twee in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Voor de aankomende tournee wordt gewerkt met een inschrijfproces. Deelnemers die geselecteerd zijn, kunnen op 25, 26 en 27 september tickets kopen met een "unieke niet-overdraagbare code". De band wil fans nu behoeden voor nep-e-mails en -kaarten. "Iedereen die u een code belooft die niet rechtstreeks van Oasis afkomstig is, is onbetrouwbaar", staat in een uitgebreide instructie op sociale media.

Oasis ging in 2025 voor het laatst op tournee. Omdat de hoge vraag naar tickets toen tot torenhoge prijzen leidde, is nu een ander systeem gekozen. "Tickets voor doorverkoop komen pas dichter bij de evenementen beschikbaar en zijn dan alleen verkrijgbaar voor de oorspronkelijk betaalde prijs via Ticketmaster en Twickets", licht de band toe.