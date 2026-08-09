Oud-president Barack Obama heeft in een nieuwe sketch met acteur Larry David de veelbesproken keuze om in 2014 tijdens een live persconferentie op tv een lichtbruin pak te dragen op de hak genomen. De scène is onderdeel van Davids programma Life, Larry & the Pursuit of Unhappiness, dat Obama samen met zijn vrouw Michelle mede-produceert.

Twaalf jaar geleden gaf toenmalig president Obama live op tv een toespraak over terreurorganisatie IS. Hij droeg daarbij een lichtbruin pak, wat nadien voor veel commotie zorgde. De kritiek was onder meer dat het niet gepast was om in zo'n kleur over zo'n zwaar onderwerp op televisie het land toe te spreken.

In de sketch, die zich afspeelt in 2014, speelt David de assistent van president Obama. Hij probeert tevergeefs een slokje van zijn smoothie te krijgen en inzicht in een vertrouwelijk document dat alleen voor de ogen van de leider van de Verenigde Staten bedoeld is. Wanneer Obama even wegloopt, grijpt David zijn kans en neemt hij een grote slok van het drankje. Hij schrikt echter van een rinkelende telefoon, waardoor hij het goedje over Obama's blauwe jasje giet dat over een stoel hangt en wat daardoor niet meer te dragen is.

Als de president terugkomt, adviseert David hem om het lichtbruine pak aan te trekken dat hij eigenlijk voor zijn aanstaande reis naar Turijn voor de NAVO-top had klaargelegd. Obama twijfelt aanvankelijk, maar David weet hem toch te overtuigen. "Ik ben nog nooit ergens zekerder van geweest in mijn hele leven", zegt de 79-jarige komiek. "Mensen zullen het hier nog heel lang over hebben."