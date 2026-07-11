Rosie O'Donnell besloot te stoppen met haar succesvolle talkshow The Rosie O'Donnell Show toen ze hoorde dat ze 100 miljoen dollar had verdiend. "Toen ik dat bedrag hoorde, dacht ik: 'Oké, nu ben ik klaar'", vertelt de Amerikaanse presentatrice en comédienne aan Page Six.

O'Donnell wilde meer tijd besteden aan haar gezin. "Ik wilde bij hun softbalwedstrijden zijn. Ik wilde bij de schoolvoorstellingen zijn", legt ze uit. Toen ze wist dat ze "genoeg geld had om voor iedereen in mijn leven te zorgen", besloot ze met de talkshow te stoppen.

De talkshow liep van 1996 tot 2002 en groeide uit tot een groot succes. O'Donnell kreeg van Warner Bros. naar eigen zeggen een aanbod van 100 miljoen dollar om nog twee jaar door te gaan, maar sloeg dat af. "Omdat ik dat geld al heb", aldus O'Donnell.

De presentatrice zegt dat ze moeite heeft met de focus op steeds meer geld verdienen. "Ik begrijp miljardairs niet", vertelt ze. "Ik begrijp niet hoe mensen hun leven alleen afmeten aan geld, in plaats van aan wat ze voor anderen kunnen betekenen."