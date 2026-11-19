OGENE gaat volgend voorjaar opnieuw op clubtour en is te zien in acht poppodia door heel Nederland. Dat heeft concertorganisator Greenhouse Talent donderdag bekendgemaakt. Het zangtrio bestaat uit de zussen Lisa, Shelley en Amy Vol.

De tour start 5 maart 2027 in Hilversum en gaat daarna verder naar onder andere Apeldoorn, Leeuwarden en Dordrecht. Op 16 april sluiten de zangeressen hun tournee af met een show in Enschede. De kaartverkoop is donderdag gestart.

De reeks voorstellingen is een vervolg op de eerste tour waarmee het trio dit najaar op het podium stond. De zussen zongen daarin hun nieuwe muziek, die volgens hen goed werd ontvangen. De groep laat weten uit te kijken naar de volgende clubtour.