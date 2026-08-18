Olivia Colman in zesde seizoen Only Murders in the Building

Olivia Colman heeft zich aangesloten bij de hitserie Only Murders in the Building. Dat werd dinsdag bekendgemaakt via het Instagram-account van de serie. De opnames van het zesde seizoen zijn inmiddels begonnen.

In een video is te zien hoe hoofdrolspelers Selena Gomez en Meryl Streep tussen de opnames door op de set staan. "We hebben al zoveel geweldige gaststerren gehad voor Only Murders in London", zegt Gomez. "Maar we missen er nog één!", vult Streep haar aan. Vervolgens verschijnt Colman in kostuum in beeld.

Onlangs werd bekend dat het nieuwe seizoen Only Murders in London gaat heten. De serie over de moordoplossende podcastmakers Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) en Mabel (Gomez) speelt zich voor het eerst af in het Verenigd Koninkrijk.

Andere gastrollen zijn onder meer weggelegd voor Simone Ashley, Peter Capaldi, Jodie Whittaker en David Tennant. Wanneer het nieuwe seizoen op streamingdienst Disney+ verschijnt, is nog niet bekend.