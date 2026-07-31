Olivia Dean en Sam Fender verbreken na 73 jaar Brits hitrecord

Sam Fender en Olivia Dean hebben geschiedenis geschreven met hun gezamenlijke single Rein Me In. Het lied staat deze week voor de negentiende week bovenaan in het Verenigd Koninkrijk. Daarmee is het 73 jaar oude record verbroken van de langstlopende nummer 1-hit in de geschiedenis van de Britse hitlijst, melden Britse media.

Het record stond op naam van I Believe van de Amerikaan Frankie Laine dat in 1953 achttien weken op de eerste plek stond. Het lied van Fender en Dean bereikte pas na 35 weken de eerste plaats. Rein Me In komt oorspronkelijk van het album People Watching van Fender dat begin 2025 uitkwam.

Fender en Olivia Dean hebben van de Official Charts Company, de organisatie die de Britse hitlijsten bijhoudt, een unieke onderscheiding gekregen voor deze prestatie: de Official Chart Record Breaker Award. De zangers laten weten dat ze "geen woorden hebben" voor deze verdienste.