Olivia Dean hekelt woekerprijzen op doorverkoopsites

Olivia Dean heeft opnieuw haar ongenoegen geuit over de hoge doorverkoopprijzen voor concertkaarten op sites van derde partijen. Op Instagram schrijft ze dat fans worden opgelicht door bepaalde sites.

"Hoewel ik zou willen dat het anders was, heb ik geen controle over de prijzen waarvoor mensen hun tickets doorverkopen", stelt Dean. "Ondanks mijn aanvankelijke wens om deze tour zo betaalbaar mogelijk te houden, belanden tickets op doorverkoopsites zoals SeatGeek, StubHub en Vivid voor woekerprijzen."

Dean verdient daar niets mee, verduidelijkt ze. "Voor de goede orde: mijn team en ik zien niets terug van deze winsten. De zwarthandelaren zijn de enigen die hier beter van worden en de overheid moet helpen om deze situatie te reguleren. Ze lichten ons allemaal op." De Britse zangeres vindt dat livemuziek voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn. "Wees ervan verzekerd dat we onderzoeken hoe we dit in de toekomst anders kunnen aanpakken."

Eind vorig jaar haalde Dean al uit naar Ticketmaster. Ze riep het bedrijf toen op om het "beter te doen". Live Nation, waar Ticketmaster onder valt, besloot daar vervolgens gehoor aan te geven en verlaagde de doorverkoopprijzen.