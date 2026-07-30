Olivia Dean vereerd met nominatie voor Mercury Prize

Olivia Dean vindt de nominatie van The Art of Loving voor de prestigieuze Mercury Prize "echt heel speciaal". De Britse zangeres is voor de tweede keer genomineerd voor de prijs voor het beste album van Britse of Ierse bodem. Op Instagram deelt ze donderdag een bericht om haar blijdschap te benadrukken.

"Deze is echt heel speciaal voor mij", schrijft Dean bij een foto waarop ze lacht. "Ik weet nog hoe trots en zenuwachtig ik was om er in 2023 te zijn met mijn eerste album, en als ik bedenk hoe ver we sindsdien zijn gekomen en wat er allemaal is gebeurd!!! Dat meisje zou niet geloven waar ze nu is!!!"

De Man I Need-zangeres wordt gezien als favoriet voor de Mercury Prize, nadat zij bij de BRIT Awards de prijs voor het Britse album van het jaar won. Dean neemt het op tegen onder meer Paul McCartney (The Boys of Dungeon Lane), RAYE (THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE) en Florence + The Machine (Everybody Scream). Vorig jaar won Sam Fender, waarmee Dean het succesvolle duet Rein Me In uitbracht, met zijn album People Watching.