Olivia Dean heeft samen met Sam Fender het succes van Rein Me In gevierd op het podium van Lollapalooza in Chicago. Dat is te zien op video's op sociale media. De Britse zangeres verraste het publiek op het hoofdpodium van het festival, waar per dag zo'n 115.000 mensen op afkomen, door haar duetpartner tegen het einde van de set bij zich te roepen.

"We gaan iets bijzonders doen, Chicago. Want we vieren vandaag ook feest", zei Dean vlak na het zingen van haar nummer Dive. De zangeres legt uit dat ze onderdeel is van een nummer dat recent het record heeft verbroken van de langstnoterende nummer 1-hit in het Verenigd Koninkrijk. "En ik ben zo trots dat ik daar deel van uitmaak", benadrukte ze. Rein Me In werd geschreven voor Sam Fender en eerder al uitgebracht op zijn plaat People Watching. De versie met Olivia Dean bereikte in februari 2026 voor het eerst de koppositie in de Britse hitlijst.

Het is volgens de zangeres de eerste keer dat zij en Fender het nummer samen in de Verenigde Staten spelen. De tevens Britse zanger werd onder luid gejuich onthaald en verliet na het nummer en een knuffel van Dean weer het podium.