Zangeres Olivia Rodrigo heeft haar steun uitgesproken voor de studente die zegt in 2024 op Cornell University door zeven mannen te zijn verkracht. "Ik sta achter Jane Doe", schrijft Rodrigo op Instagram. "Wat zij heeft meegemaakt doet ertoe, net als het falen van degenen die hadden kunnen ingrijpen, maar ervoor kozen dat niet te doen."

De 23-jarige zangeres haalt ook uit naar de Amerikaanse universiteit. "Schaamte voor Cornell en voor iedere instelling die verkrachters en misbruikers beschermt ten koste van vrouwen", schrijft ze. Volgens Rodrigo verdient de studente "antwoorden, consequenties en blijvende verandering".

De studente zegt dat ze in 2024 urenlang door zeven mannen is misbruikt terwijl ze zwaar onder invloed was. Niemand is strafrechtelijk vervolgd. De mannen ontkennen wangedrag. De zaak kwam vorige maand opnieuw in de belangstelling door een rechtszaak die de studente, in de stukken aangeduid als Jane Doe, aanspande tegen onder anderen de betrokken mannen en de universiteit.