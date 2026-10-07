Olivia Rodrigo vindt het soms lastig om om te gaan met de vele publieke aandacht voor haar liefdesleven. "Het is zo moeilijk en een beetje verdrietig, omdat relaties privé zouden moeten zijn", zegt de 23-jarige zangeres in een interview met The Hollywood Reporter.

"Ik heb het gevoel dat elke keer dat ik met een man op date ga, er wel een foto op internet verschijnt. Het is eigenlijk gewoon heel vervelend. Het voelt alsof je wordt gestalkt en beoordeeld op basis van foto's", aldus Rodrigo.

De zangeres werd in de zomer nog op een aantal dates gespot met een man, maar benadrukte dat ze momenteel single is. "Ik weet wie ik ben en wat mijn waarden zijn, en ik probeer daaraan vast te houden. Ik wou dat ik 23 jaar kon zijn en het leven op een normale manier kon ervaren."