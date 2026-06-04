Olivia Rodrigo was naar eigen zeggen woedend toen ze erachter kwam dat het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid haar muziek had gebruikt onder een video om de immigratiedienst ICE te promoten. "Het was zo diep verontrustend om die propaganda te zien, en het feit dat het mijn nummer was, maakte me nog woedender", zei de Amerikaanse zangeres in een interview met het tijdschrift Dazed.

"Wat ze doen is zo verschrikkelijk en barbaars en wreed. Ik ben echt verdrietig om in een land te zijn dat denkt dat dit oké is", zei Rodrigo. De video werd vorig jaar op 4 november geplaatst en gebruikte het nummer All-American Bitch. Op de beelden waren ICE-agenten te zien die mensen van kleur vasthielden. Het ministerie voorzag de video van het onderschrift: "VERTREK NU en deporteer jezelf via de CBP Home-app. Als je dat niet doet, krijg je met de gevolgen te maken", schrijft Variety.

Ook andere artiesten, zoals Radiohead, Kesha, SZA en Sabrina Carpenter, maakten eerder bezwaar tegen het gebruik van hun muziek onder video's van ICE.