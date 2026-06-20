Olivia Wilde kreeg steun van Pamela Anderson

Regisseur en actrice Olivia Wilde kon na de ophef rond de release van haar film Don't Worry Darling rekenen op steun van Pamela Anderson. Dat vertelde Wilde in de podcast Call Her Daddy, waarin ze terugblikte op de kritiek die ze destijds kreeg.

"Ze was op de hoogte van de ellende waar ik doorheen ging," zei Wilde over Anderson. "Ze schreef me en zei: 'Het rebelste wat je kunt doen, is zacht blijven. Laat je niet verharden.'"

In de podcast sprak de Amerikaanse filmmaker en actrice ook over de impact van de publieke aandacht rond de film, die in opspraak raakte door geruchten over conflicten op de set. "Ik was gefrustreerd dat ik mezelf niet kon verdedigen," vertelde ze. "En de kritiek die ik kreeg was zo absurd buiten proportie."

Volgens verschillende bronnen binnen de crew waren er spanningen tussen Wilde en hoofdrolspeelster Florence Pugh. Zo zou er een "schreeuwpartij" hebben plaatsgevonden en zou de filmmaker, die destijds een relatie had met medespeler Harry Styles, hem volgens bronnen een voorkeursbehandeling hebben gegeven.