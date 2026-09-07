Olivier Richters getrouwd met partner Desiree

Olivier Richters is afgelopen weekend getrouwd met zijn partner Desiree. Dat bevestigt de acteur aan het ANP na berichtgeving van De Telegraaf.

Het stel gaf elkaar op het strand van Noordwijk het jawoord, vertelt de 37-jarige acteur, die ook bekendstaat als The Dutch Giant, aan De Telegraaf. De bruiloft was eerder vier keer uitgesteld, onder meer vanwege de coronapandemie en filmopnames van Richters.

Richters is binnenkort te zien in de film Street Fighter, waar ook 50 Cent en Jason Momoa in spelen. De acteur speelde eerder in grote Amerikaanse films, waaronder Indiana Jones and the Dial of Destiny en de Marvel-film Black Widow.