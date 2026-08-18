OM eist 80 uur werkstraf tegen acteur Marouane Meftah

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een werkstraf van 80 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand geëist tegen acteur Marouane Meftah voor twee geweldsincidenten rond voetbalwedstrijden. Aan de voorwaardelijke celstraf moet volgens het OM een proeftijd van twee jaar worden gekoppeld.

De officier van justitie vindt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf niet passend voor de 22-jarige acteur, die een blanco strafblad heeft. Wel rekent zij het Meftah aan dat hij binnen een halfjaar twee keer betrokken raakte bij voetbalgeweld, eerst als speler en later als toeschouwer. Volgens de officier toont Meftah bovendien weinig schuldbewustzijn en legt hij de schuld vooral bij anderen.

Het eerste incident vond plaats in september 2024. Meftah sloeg tijdens een voetbalwedstrijd een andere speler in het gezicht. Het slachtoffer liep een gebroken neus en een wond bij zijn wenkbrauw op en hield volgens het OM een blijvend ontsierend litteken over. De officier beschouwt dit als zwaar lichamelijk letsel.

'Stress en angst'

In februari 2025 sloeg Meftah als toeschouwer bij een andere voetbalwedstrijd een keeper met een scooterhelm tegen het hoofd. Het OM acht poging tot zware mishandeling bewezen. De officier noemde het "onbegrijpelijk" dat Meftah zich in de confrontatie mengde en wees erop dat op beelden te zien is dat hij een slaande beweging maakt terwijl de keeper op de grond ligt.

Meftah stelde tijdens de zitting dat hij bij beide incidenten uit angst handelde. "Ik reageerde uit stress en angst", zei de acteur, bekend van Mocro Maffia. De officier vindt dat zijn beroep op zelfverdediging niet opgaat.

Schadevergoedingen

De acteur vertelde dat de zaken grote gevolgen hebben gehad voor zijn carrière. "Ik heb twee jaar lang op pauze gestaan." Volgens hem liggen werkzaamheden voor series momenteel "compleet stil". De officier wees erop dat media-aandacht volgens haar "twee kanten op" werkt. Als bekende acteur heeft Meftah volgens haar ook een voorbeeldfunctie en verantwoordelijkheid.

De twee slachtoffers eisen schadevergoedingen. Het OM vindt dat aan het eerste slachtoffer 4500 euro en aan het tweede 3600 euro moet worden toegewezen.