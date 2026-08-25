Ombudsman publieke omroepen ontvangt klachten over Hitlerfragment

De ombudsman van de publieke omroepen heeft dinsdag "vele tientallen klachten" ontvangen over het fragment in het onlineprogramma van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler wordt aangehaald. Dat zei Margo Smit dinsdag tegen het ANP. De klagers spreken zich uit over het gesprek en vragen zich af of de uitzending voldoet aan de journalistieke code van de NPO. Ook vragen klagers of Ongehoord Nederland uit de publieke omroep kan vertrekken.

Smit stelt dat de klachten vooral deze week binnenkwamen, ondanks het feit dat de uitzending op 31 juli was. Zij laat weten dat alle klachten worden geïnventariseerd, zoals dat altijd gebeurt met meldingen die bij de ombudsman worden gedaan. Smit stelt wel dat de vraag of ON! uit het publieke bestel zou moeten vertrekken, niet door de ombudsman beantwoord kan worden. "Zo'n besluit kan alleen de minister nemen", aldus Smit.

Het fragment leidde ook tot boze reacties van Kamerleden, die aandringen op een vertrek van Ongehoord Nederland (ON!) uit de publieke omroep. De ombudsman legde ON! in het verleden al drie sancties op omdat de omroep zich stelselmatig niet aan de journalistieke code van de NPO hield.