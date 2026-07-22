Omroep MAX blij dat Erica Terpstra zich weer goed voelt

Omroep MAX weet nog niet wanneer en of er nog een laatste aflevering komt van het programma Erica op Reis. De omroep had Erica Terpstra nog een laatste reis naar Mexico beloofd, maar door gezondheidsproblemen kwam het daar nog niet van.

Een woordvoerder van MAX zegt dat de omroep het "ontzettend fijn" vindt om te horen dat Terpstra zich weer goed voelt. "Over haar reis naar Mexico kunnen we op dit moment nog niets zeggen."

Terpstra vertelde woensdagochtend in De Telegraaf dat het beter met haar gaat. "Ik ga er natuurlijk niet over, maar als het aan mij ligt, kunnen we binnenkort vertrekken", aldus de inmiddels 83-jarige programmamaakster. "Aan mijn fysieke toestand zal het in elk geval niet liggen. Ik voel me weer helemaal goed. En ik kan je vertellen dat ik daar heel gelukkig van word."

Omroep MAX-baas Jan Slagter beloofde Terpstra al in 2023 nog een laatste "afscheidsreis". Vorig jaar mei werd duidelijk dat de bestemming Mexico zou worden. Terpstra maakte tussen 2011 en 2020 meerdere reeksen van Erica op Reis. Door de jaren heen bezocht ze tientallen bestemmingen.