De omstreden nieuwe film van Ali G is vanaf volgende week donderdag toch in de Nederlandse bioscopen te zien. Distributeur The Searchers brengt de komedie uit in Nederland.

In eerste instantie zou een andere maatschappij, Universal Pictures, de film in de Nederlandse theaters uitbrengen. Maar Universal haalde de titel onlangs van de Nederlandse releaselijst af. Dit was volgens een woordvoerder een besluit van Amazon MGM Studios, de producent van de film.

In Ali G: Who Iz I? probeert Ali G, een typetje van komiek Sacha Baron Cohen, een comeback te maken.

Protesten

Een Britse actiegroep riep eind september op de film helemaal niet uit te brengen. De organisatie NewsCord vindt dat het personage waarmee Baron Cohen eind jaren 90 bekend werd een racistisch stereotype is van onder meer Britse en Jamaicaanse mensen van kleur. Volgens The Hollywood Reporter zijn er wereldwijd tienduizenden e-mails naar bioscopen gestuurd met dit verzoek.

De komedie komt overigens wel uit in de Britse bioscoop, maar wordt daar volgens de website DigitalSpy slechts één weekend vertoond. Het is onduidelijk in hoeveel bioscopen in Nederland de film te zien is en hoelang. The Searchers was vooralsnog onbereikbaar voor commentaar.