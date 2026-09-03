ON!: Strijd voor voortbestaan gaat onverminderd door

Ongehoord Nederland (ON!) gaat "onverminderd door" met de "strijd voor ons voortbestaan". Dat heeft omroepdirecteur Peter Vlemmix gemeld aan het ANP. De aanleiding is de brief van het Commissariaat voor de Media aan de minister, waarin staat dat ze de erkenning van de omroep kan intrekken. Volgens de toezichthouder is daar voldoende aanleiding voor.

Vlemmix laat weten niet te ontkennen "dat er de afgelopen jaren wel wat gebeurd is bij ON!, dat heb ik ook meermaals met het Commissariaat besproken". Hij mist in de verklaring van het CvdM de "aantoonbare verbeteringen van het laatste jaar".

De discussie over het voortbestaan van de omroep kwam op gang door uitspraken van hoofdredacteur Joost Niemöller over Hitler. Niemöller zei na een fragment van de Duitse dictator dat hij bepaalde dingen "heel goed" zei. Volgens Vlemmix is na het "domme fragment" ingegrepen door de omroep. Zo werd de video offline gehaald en vertrok Niemöller bij ON!. Het hele onlineprogramma Let's Twist Again werd verwijderd.

Debat

"Die misser wordt nu genomen als ultieme aanleiding om mogelijk onze licentie in te trekken. Een 'kantelpunt'", gaat Vlemmix verder. De mediawaakhond schreef de brief aan mediaminister Rianne Letschert om de "maatschappelijke verontwaardiging die is ontstaan door de recente uitzending van ON!" en verwees concreet naar de uitspraken over Hitler. Volgens het CvdM kan de erkenning wettelijk worden ingetrokken op basis van de twee formele klachten tegen de omroep binnen een jaar. Ook oordeelt de toezichthouder dat de minister de erkenning kan opzeggen, omdat de instelling niet meer voldoet aan "de eisen van goede inrichting, sturing en beheersing van de bedrijfsprocessen".

Letschert liet eerder op donderdag weten dat ze bezig is om een afweging te maken over ON! en dat ze haar besluit zal nemen ruim voordat de Tweede Kamer op 24 september in debat gaat over de publieke omroep.

ON! heeft in 2022 als aspirant-omroep een voorlopige erkenning gekregen van het ministerie.