De Spaanse rechtbank start toch een onderzoek naar Julio Iglesias vanwege aanklachten van vermeend seksueel misbruik. Dat heeft de Audiencia Nacional woensdag bekendgemaakt. In de verklaring staat dat zij onderzoek doen naar vermeende "misdrijven tegen seksuele vrijheid".

Twee vrouwen, een huishoudelijke hulp en een fysiotherapeute, beweren dat zij in 2021 slachtoffer werden van seksueel misbruik en gedwongen arbeid. Zij deden in januari 2026, via de organisatie Women's Link Worldwide, aangifte bij het Spaanse Openbaar Ministerie. De rechter heeft de twee vrouwen opgeroepen om op 3 februari persoonlijk te verklaren.

Het OM koos er in januari nog voor om de zaak tegen de 83-jarige Iglesias te seponeren. De reden was dat de Spaanse rechtbank geen bevoegdheid heeft om de zaak te behandelen, omdat het vermeende misbruik plaatsvond in de Dominicaanse Republiek. In oktober kwam het OM terug van deze beslissing, omdat Women's Link Worldwide besloot een rechtstreekse aanklacht in te dienen tegen de artiest.

De rechter vindt het aangeleverde materiaal nu voldoende om een strafrechtelijk onderzoek te starten. Daarbij wijst hij erop dat er naast de getuigenverklaringen een foto is overhandigd van een van de werkneemsters. Daarop is een blauwe plek op een van de armen te zien en ook op de dijen twee sporen die overeen kunnen komen met een beet van een mens. "In de aanklacht staat dat deze het gevolg zijn van het feit dat zij werd gedwongen deel te nemen aan handelingen van seksuele aard", aldus de verklaring.

De 83-jarige Iglesias ontkent alle beschuldigingen. Hij zegt dat hij "nooit een vrouw respectloos heeft behandeld".