Onderzoek naar melding dickpic van NPO-manager loopt nog steeds

Het onderzoek dat de NPO doet naar meldingen over een of meerdere dickpics die verstuurd zijn in een groepsapp van de NPO is na bijna drie maanden nog niet afgerond. Dat laat een woordvoerder van de NPO maandag desgevraagd aan het ANP weten.

De manager die de dickpic zou hebben verstuurd, is op non-actief gesteld. Volgens de website van de NPO maakt hij nog steeds deel uit van het team van content- en genremanagers. De woordvoerder van de NPO kan niet zeggen hoelang het onderzoek nog duurt. Hiervoor is een onafhankelijk, extern bureau ingezet.

De Telegraaf en het juicekanaal RealityFBI meldden dat iemand uit het managementteam van de NPO de dickpic of dickpics zou hebben verstuurd. De NPO zegt wel dat er meerdere meldingen zijn gedaan, maar aantallen zijn niet genoemd. Ook is nog niet duidelijk of de dickpic per ongeluk of expres is verstuurd.