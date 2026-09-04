Het European Cultural Forum weet nog niet wanneer de prijsuitreiking van de European Cultural Prize plaatsvindt. Dat meldt de organisatie vrijdag aan het ANP. Oorspronkelijk zou onder anderen voetballer Ruud Gullit vrijdag door de organisatie geëerd worden, maar het evenement werd deze week uitgesteld. Het is niet duidelijk waarom.

Behalve Gullit ontvangen ook modeontwerpster Iris van Herpen, Famke Janssen, Emma Kok, Caro Emerald en het Nationaal Jeugdorkest de Europese Cultuurprijs. Presentatrice Eva Jinek zou de prijs uitreiken. "Wees er gerust op dat alle prijswinnaars - onder wie voetballer Ruud Gullit - hun prijs uiteraard zullen ontvangen", aldus het European Cultural Forum. De organisatie laat weten de nieuwe datum en locatie zo snel mogelijk bekend te maken.

Sinds 2009 wordt elk jaar de Europese Cultuurprijs uitgereikt aan toonaangevende Europese kunstenaars, sporters, artiesten en cultuurinstellingen. Ook onder anderen de Bulgaarse stersopraan Sonya Yoncheva en de Schotse violiste Nicola Benedetti ontvangen de prijs.