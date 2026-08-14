Shannon Elizabeth heeft jarenlang grotendeels van haar spaargeld geleefd. De 52-jarige actrice, vooral bekend van de film American Pie, vertelt in een interview met Variety dat haar OnlyFans-account haar inmiddels meer financiële vrijheid heeft gegeven.

Elizabeth zegt dat ze zich de afgelopen tien jaar minder op acteren heeft gericht. Ze bracht veel tijd door in Zuid-Afrika, waar ze zich inzette voor haar stichting voor dierenopvang. Daardoor teerde ze naar eigen zeggen jarenlang vooral in op haar spaargeld.

Het idee om een account op OnlyFans te beginnen ontstond tijdens haar scheiding van Simon Borchert. Haar manager bracht het platform ter sprake toen ze bespraken hoe Elizabeth haar carrière en leven opnieuw kon vormgeven. Na aanvankelijke twijfel besloot ze het te proberen.

De stap pakte financieel goed uit. Volgens Variety verdiende Elizabeth zelfs binnen negen dagen meer dan 1 miljoen dollar via het platform. Het succes geeft haar naar eigen zeggen de vrijheid om voortaan acteerprojecten te kiezen omdat ze die graag wil doen en niet omdat ze het geld nodig heeft.